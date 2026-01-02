На выходных украинцев ждут дожди и снег

Температура днем в большинстве областей будет плюсовой.

На выходных, 3 и 4 января, в Украине ожидается нестабильная погода с осадками. В субботу практически по всей стране пройдет небольшой снег, на юге и востоке осадки будут более интенсивные и в виде дождей и мокрого снега. В воскресенье на западе и севере без существенных осадков, а на остальной территории ожидаются дожди и мокрый снег. Ночью будет небольшой "минус", а днем - легкий "плюс". Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью -4°, днем +1°, небольшой снег. В воскресенье ночью ожидается -7°, а днем +1°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью -4°, днем +2°, облачно, небольшой снег. В воскресенье ночью -5°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем +2°, пасмурно, небольшой снег. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем 0°.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха -4°...+2°, небольшой снег. В воскресенье температура будет -7°...+2°, облачно с прояснениями.

В субботу в Одессе будет облачно, температура ночью -1°, днем +8°, дождь. В воскресенье - пасмурно, -1°...+6°, дождь и мокрый снег.

В Харькове в субботу температура ночью составит -3°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег и дождь. В воскресенье столбики термометров покажут -4°...+3°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью -3°, днем +2°, небольшой снег. В воскресенье температура составит -6°...+3°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - пасмурно, -1°...+8°, дождь. В воскресенье +1°...+10°, облачно с прояснениями, дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью +3°, днем +6°, дождь. В воскресенье ночью ожидается 0°, днем +3°, пасмурно, дождь.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +3°, днем +5°, дождь. В воскресенье будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°..

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°, дождь. В воскресенье - пасмурно, температура составит -2°, днем +3°, дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью -5°, днем до -4°, снег. В воскресенье ночью температура составит -13°, днем столбики термометров покажут -5°, пасмурно, неболбьшой снег.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -1°, днем +1°, небольшая облачность. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит -2°, днем +1°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до 0°. В воскресенье - практически безоблачно, температура -2°...-1°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до -2°. В воскресенье - практически безоблачно, -4°...-2°.

В Затоке в субботу - пасмурно, дождь, ночью +4°, днем +6°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура 0°...+6°.

