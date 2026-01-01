Россия может вооружить Беларусь новыми ядерными ракетами для 'Полонезов'

Новый тип боевой части для белорусского ракетного комплекса разрабатывают в РФ.

Россияне создают ядерную боевую часть для белорусского оперативно-тактического ракетного комплекса "Полонез". Об этом сообщил портал Милитарный.

Издание пишет, что руководитель Комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Геннадий Лепешко рассказал местным пропагандистам о разработке в РФ нового типа заряда для ракетного комплекса.

Также он заявил, что во время учений "Запад" отработали алгоритм применения ядерного вооружения.

"Речь идет об авиационных и ракетных системах, которые могут быть потенциальными носителями ядерного вооружения", - говорится в статье.

Лепешко также сказал, что идут совместные разработки России и Беларуси для того, чтобы "была возможность применения ядерного вооружения в том числе из "Полонезов".

Ракетный комплекс "Полонез"

"Полонез" это адаптированный на белорусское колесное шасси МЗКТ-7930 "Астролог" китайский многофункциональный ракетный комплекс GATSS. Согласно открытым данным, белорусская армия имеет до 10 таких комплексов. При этом ракеты для комплекса китайского производства.

Комплекс находится на вооружении белорусской армии с 2016 года. За год до того его продемонстрировали на военном параде.

Военное сотрудничество Беларуси и РФ

Как писал УНИАН, в 2025 году белорусы отправили в Россию по меньшей мере 31 вагон с военной техникой. Ее направили на центральную базу резерва танков вооруженных сил РФ. Технику снимали со складов хранения, а также отправляли вооружение, которое нуждалось в ремонте.

