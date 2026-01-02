В Украине уже можно оформить 50 000 гривень за ребенка: инструкция от Минсоцполитики

Предполагается, что выплаты создадут условия для повышения рождаемости и окажут поддержку молодым семьям.

Украинцы уже могут оформить "детские" 50 тысяч гривень - соответствующий закон вступил в силу 1 января. Об этом в эфире телемарафона рассказала первый заместитель министра социальной политики семьи и единства Украины Людмила Шемелинец.

Оформить помощь можно двумя путями:

подать заявление в Пенсионный фонд;

оформить заявление через сервис "еМалятко", который есть в "Дие".

"Поскольку техническая реализация программы может занять какое-то время, то если помощь хочется оформить сегодня, нужно обратиться в Пенсионный фонд", - советует Шемелинец.

50 тысяч гривень при рождении ребенка

С 1 января 2026 года при рождении ребенка его родители смогут получить выплаты в размере 50 тысяч гривень. За соответствующий закон в Верховной Раде проголосовали 5 ноября - 294 голосами "за".

50 тысяч гривень получат матери, которые родили после 1 января 2026 года. Для детей, которым по состоянию на эту дату не будет года, предусмотрены ежемесячные фиксированные выплаты.

По мнению специалистов, выплаты создадут условия для повышения уровня рождаемости и окажут поддержку молодым семьям. В дальнейшем размер помощи будут пересматривать каждый год в рамках принятия закона о Государственном бюджете.

Отметим, что с 2028 года в украинском правительстве также планируют запустить программу "еСадок". Она предусматривает предоставление ежемесячных выплат для детей в возрасте от 3 до 6 лет, которые будут финансироваться с помощью местных бюджетов.

