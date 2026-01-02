Эксперт рассказал, как изменилась ПВО вокруг резиденции Путина в Валдае

В 2022 году было замечено около двух систем ПВО, которые защищали Валдай.

В 2022 году вокруг Валдая, где находится одна из резиденций президента РФ Владимира Путина, было замечено около двух систем ПВО, а сейчас их количество возросло до 14. Об этом рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

"Вообще относительно возможности удара по Валдаю, то в 2022 году там было замечено около двух систем ПВО, которые защищали Валдай. Ведь в Кремле надеялись на "Киев за три дня", "Украину за две недели", "украинское руководство сбежит", поэтому зачем вокруг путинской резиденции ставить больше ЗРК", - заявил он в эфире Еспресо.

По его словам, сейчас таких комплексов там находится в количестве 14.

"Мы там особо не летаем, потому что это и далеко, и за полдня можно понять, куда наши дроны летят, и Путин может успеть спрятаться, ведь он очень внимательно относится к своей безопасности", - пояснил Криволап.

По мнению эксперта, нам не нужно думать о Валдае, где Путин не так часто бывает, потому что у нас есть куча других задач - уничтожать объекты российского ВПК.

Ложь РФ об атаке на Валдай

Россия с 29 декабря утверждает, что Украина якобы пыталась атаковать ударными дронами резиденцию президента Владимира Путина, но все аппараты были сбиты.

Украина с начала этих заявлений отрицала нанесение подобного удара. При этом главным адресатом российского нарратива о покушении на Путина изначально были США: Путин рассказал об этом Дональду Трампу в телефонном разговоре 29 декабря. Однако в среду в американских СМИ появились утечки о том, что разведывательные службы США, прежде всего ЦРУ, пришли к выводу, что украинские дроны не были нацелены на резиденцию Путина и довели этот вывод до президента.

