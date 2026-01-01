Перед выходными в Киеве сильно потеплеет

Температура в столице повысится до "нуля".

В пятницу, 2 января, киевлян ждет существенное потепление. После 10-градусных морозов температура в столице поднимется до "нуля". Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью в столице еще будет мороз -6°, а днем температура повысится до 0°. Ожидается пасмурная погода, есть вероятность кратковременных прояснений, но без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление снизится до 735 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем +1°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -8°, днем +1°.

В Тернополе 2 января ночью будет -6°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +2°.

В Виннице завтра будет -7°...+2°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью будет -12°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -14°...-1°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -16°...-1°.

В Одессе 2 января - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем +5°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -6°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -11°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -16°, а днем -2°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -16°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -11°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -6°...+5°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -9°, днем +2°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -12°, днем +2°.

Вас также могут заинтересовать новости: