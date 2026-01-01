Перед выходными в Киеве сильно потеплеет

В пятницу, 2 января, киевлян ждет существенное потепление. После 10-градусных морозов температура в столице поднимется до "нуля". Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью в столице еще будет мороз -6°, а днем температура повысится до 0°. Ожидается пасмурная погода, есть вероятность кратковременных прояснений, но без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление снизится до 735 мм ртутного столба.
Погода в Украине 2 января
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -4°, днем +1°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -8°, днем +1°.
В Тернополе 2 января ночью будет -6°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +1°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +1°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +1°, пасмурно, мокрый снег.
В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +2°.
В Виннице завтра будет -7°...+2°, облачно с прояснениями.
В Житомире в пятницу ночью будет -12°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -14°...-1°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью -11°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -16°...-1°.
В Одессе 2 января - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем +5°.
В Херсоне в пятницу ночью будет -6°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +5°.
В Запорожье температура ночью -11°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -16°, а днем -2°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -16°, днем -1°.
В Днепре температура ночью будет -11°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, -6°...+5°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -9°, днем +2°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -12°, днем +2°.