Укргидрометцентр объявил предупреждение: сегодня непогода накроет 4 области (список)

Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.

На сегодня, 2 января, в ряде областей Украины объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявил Украинский гидрометцентр.

"2 января во Львовской, Ивано-Франковской, горной части Закарпатской и Черновицкой областей порывы ветра 15-20 м/с, утром местами 25 м/с", - прогнозируют синоптики.

В указанных областях действует І уровень опасности, желтый.

Сегодня в Украине ожидается облачная погода. В северных и большинстве западных областей пройдет небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с, а в Карпатах 25 м/с.

Температура ожидается от 2° мороза до 3° тепла, а в южных областях и в Крыму воздух прогреется до +2°...+7°.

В Киевской области сегодня также будет облачно. Ожидается небольшой снег, а на дорогах местами гололедица. Ветер 7-12 м/с, по области днем местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура по области ночью 9-14° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью 9-11° мороза, днем около 0°.

