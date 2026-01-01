Украина встретила четвертый военный Новый год, ее солдаты считают, что будет пятый, - NYT

Хотя ситуация на фронте не выглядит для Украины катастрофической, оптимизма относительно скорого мира у солдат мало.

Пока большинство украинцев смотрели новогоднее обращение президента и разливали шампанское по бокалам, на фронте бойцы управляли дронами в поисках российских захватчиков, а офицеры координировали эту работу. Многие украинские военные убеждены, что 2027 год они будут встречать так же в блиндажах, а не за праздничным столом, пишет The New York Times (NYT).

"Трудно строить какие-то планы", - заявил корреспонденту издания украинский офицер батальона "Волки Да Винчи", когда его спросили об ожиданиях от 2026 года.

Один солдат, с которым пообщался журналист, сказал, что его цель на новый год - просто выжить.

Видео дня

NYT напомнило, что 12 месяцев назад новоизбранный президент США Дональд Трамп хвастался, что может завершить войну в Украине за 24 часа. С тех пор прошел год, отношения Киева и Вашингтона претерпели несколько головокружительных взлетов, падений и снова взлетов, а на фронте продолжается постоянное соревнование технологий, тактик и ресурсов.

Как пишет автор публикации, роль беспилотников на передовой возросла еще больше, что заставило россиян почти полностью отойти от практики массированных бронетанковых штурмов и прибегнуть к тактике просачивания малыми пехотными группами. Это принесло россиянам определенные результаты, но по сравнению с баталиями на дипломатическом фронте, российские продвижения на земле происходили "со скоростью улитки", говорится в статье.

Командир "Волков да Винчи" Сергей Филимонов признал, что для Сил обороны 2025-й был тяжелым годом, и "все устали". Но победой РФ еще не пахнет, считает он.

"Когда мы видим состояние врага и его действия, это дает нам веру, что все будет хорошо. Я только надеюсь закончить войну, прежде чем мой сын вырастет, чтобы ему не пришлось идти воевать", - сказал 31-летний майор, у которого есть 8-летний сын и 2-летняя дочь.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, полномасштабная агрессия РФ против Украины приближается к символической отметке в 1418 дней - столько длилась война между нацистской Германией и СССР. Однако в отличие от сталинского Союза Россия не смогла достичь решающих успехов на фронте.

За крайне ограниченные территориальные достижения в Украине Москва заплатила более чем миллионом убитых и раненых, так и не сломав украинскую государственность и не устранив ее руководство. Несмотря на это Путин демонстрирует уверенность в неизбежности победы, выдвигает максималистские требования и рассматривает продвижение на фронте как инструмент давления на переговорах.

Вас также могут заинтересовать новости: