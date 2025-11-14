Нардеп Юрченко, которого НАБУ тоже подозревает в коррупции, заявил, что СМИ за деньги распространяют информацию о возможной причастности Гринчук к делу "Мидас".

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал Верховной Раде уволить с должности фигурантку дела "Мидас" министра энергетики Светлану Гринчук. Соответствующее решение было принято по итогам заседания комитета 14 ноября.

Во время рассмотрения представления премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Гринчук с должности главы энергетического ведомства часть членов профильного комитета эмоционально поблагодарили ее за работу. Среди них был и исключенный из фракции "Слуга народа", подозреваемый в коррупции Александр Юрченко, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в получении взятки за внесение изменений в законодательство.

Одиозный парламентарий, в частности, заявил, что информация о возможной причастности министра энергетики Гринчук к "делу Мидас" распространяется за деньги.

"Светлана Васильевна, я вас хочу поддержать... ПсевдоСМИ и организации с очень разной репутацией, бывает, довольно часто за очень небольшие деньги распространяют ложную информацию... Это большая политика, поэтому держитесь", - отметил депутат, имея в виду НАБУ и САП.

Он также предложил министерке мобилизоваться в одну из бригад ВСУ:

"Если вы хотите дальше работать на Украину, то в 41-й механизированной есть много свободных вакансий. Присоединяйтесь к Силам обороны. Вместе мы обязательно победим".

Сама Гринчук также заявила, что не совершала никаких незаконных действий.

По итогам рассмотрения комитет поддержал представление Свириденко об увольнении Гринчук с формулировкой "из-за конфликта интересов". Несмотря на свое пылкое предыдущее выступление, за это решение голосовал и Александр Юрченко, учитывая то, что отставку министра поддержал комитет.

Дело "Мидас"

10 ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Правоохранители сообщили о разоблачении коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности в "Энергоатоме". В тот же день представители НАБУ пришли с обысками в "Энергоатом" и к министру юстиции Герману Галущенко.

По данным следствия, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Кроме того, НАБУ задокументировало передачу денег "Энергоатома" экс-вице-премьеру. Судя по видео бюро, вероятно, речь идет о бывшем вице-премьере Алексее Чернышеве.

Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрения семи лицам по делу "Мидас". Пятерым из них Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 12 до более 100 миллионов гривен. За двух фигуранток дела "Мидас" внесли залоги, что позволило им выйти из СИЗО.

Директор НАБУ Семен Кривонос отметил, что расследование дела "Мидас" продолжается, и выразил уверенность, что одного из фигурантов дела - бизнесмена Тимура Миндича - будут судить в Украине.

