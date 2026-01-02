'ПриватБанк' переписал цены на валюту: свежий курс доллара и евро 2 января

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,55 грн, а евро - 50,00 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 2 января, снизился на 15 копеек и составляет 42,40 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 49,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,80 гривни, а евро - по курсу 48,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу установлен на уровне 42,55 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня составляет 50,00 гривень.

Национальный банк Украины установил на 1 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,35 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки. При этом официальный курс европейской валюты регулятор становил на уровне 49,79 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины 2 января снизился на 9 копеек и составляет 42,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 50 гривень за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,35 гривни за евро.

