На дне океана нашли 'дорогу в Атлантиду': ученые объяснили, что это на самом деле

Находка в очередной раз показала, насколько мало мы до сих пор знаем о нашем мире.

В 2022 году во время подводных исследований неподалеку от Гавайского архипелага ученые наткнулись на неожиданную находку, которая ошеломила даже опытных исследователей. Как пишет Indian Defence Review, это открытие показало, насколько много интересного и неизведанного скрывается под поверхностью океана.

Три года назад камеры подводного аппарата зафиксировали на океаническом дне образование, поразительно напоминающее мощеную дорогу. Момент открытия транслировался вживую, и эмоции исследователей остались на видео, которое доступно в интернете.

"Вы шутите? Это безумие", - воскликнул один из ученых, когда камера скользнула над идеально ровными плитами.

Поверхность выглядела ровной, разделенной на четкие сегменты, словно была выложена желтой брусчаткой. Ассоциации с легендарной Атлантидой, затерянной на морском дне, возникли мгновенно. Проблема была лишь в том, что мифическая Атлантида по легенде была где-то в Атлантическом океане, а не в Тихом.

Что на самом деле нашли ученые

Несмотря на внешнее сходство с рукотворной кладкой, никаких следов древней культуры там не обнаружили. "Дорога" оказалась застывшим потоком магмы, который покрылся трещинами.

Дело в том, что при контакте с холодной морской водой раскаленная лава подводного вулкана буквально рассыпается, образуя обломки, которые впоследствии слипаются в массивные слои. Дальнейшие циклы нагревания и охлаждения создают сильное термическое напряжение. Именно оно и вызывает почти прямоугольные трещины, часто под углом около 90 градусов, что и придает породе вид кирпича.

Правда в этом случае природа создала слишком удивительную регулярность форм, действительно похожую на брусчатку.

Научная ценность находки

"Дорога в Атлантиду", найденная возле Гавайев, важна не только как визуальный феномен. Подобные вулканические отложения дают ключ к пониманию вулканической истории региона, процессов формирования морского дна и условий, при которых возникают глубоководные экосистемы.

Такие структуры становятся местом обитания для многочисленных организмов. Обитатели глубин прикрепляются к скалам, прячутся в трещинах, используют пористую поверхность для поиска пищи. В этом смысле "дорога" становится центром жизни, существующей вдали от солнечного света и поверхностных экосистем.

Кроме того, история с "подводной дорогой" подчеркивает масштаб нашего незнания. По оценкам Лиги открытий океана и Бостонского университета, визуально изучено лишь от 0,0006 до 0,001% глубокого океанского дна - примерно 3823 квадратных километра. Для сравнения, это вдвое меньше площади Черновицкой области - самой маленькой в Украине.

Исследование 2025 года, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что основная часть визуальных данных об океаническом дне поступает только из нескольких стран (главным образом США, Японии и Новой Зеландии) и касается преимущественно их территориальных вод. И в то время как открытое море составляет 58% поверхности океана, на него приходится лишь 19% всех научных погружений. Такая неравномерность существенно ограничивает понимание геологии и биоразнообразия отдаленных регионов.

Другие интересные открытия

