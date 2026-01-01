'Шахеды', летящие по территории Украины, уже не иранские, а 'китайские', - эксперт

По словам Жмайло, Китай заинтересован не в победе России, а в том, чтобы война длилась максимально долго.

Те "Шахеды", которые летят по территории Украины, были усовершенствованы китайскими специалистами. Об этом в эфире "Украинского радио" сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"С двумя уже ядерными государствами мы воюем: Россией и КНДР. И два ядерных государства - Иран и Китай - помогают России. А китайские специалисты сейчас включились на полную поддержку России. Те "Шахеды", которые летят по нашей территории, - это уже не иранские, а китайские "Шахеды", усовершенствованные китайскими специалистами", - подчеркнул он.

Жмайло отметил, что Китай играет для России такую же стабилизирующую роль, как для Украины Запад, чтобы Россия "не посыпалась". В то же время, по его словам, Китай не заинтересован в победе России, а заинтересован в том, чтобы война продолжалась максимально долго, обескровливая саму Россию, Украину и весь Западный мир, чтобы на этом фоне Китай и его геополитические амбиции имели шанс на реализацию.

Как китайцы совершенствуют "Шахеды"

Эксперт отметил, что "Шахед" остается ударным дроном России. Впрочем, без китайских специалистов "он не долетал до территории Украины, не имел поражения".

Так, первые "Шахеды" имели двух-четырехканальные антенны и были не устойчивыми к украинским средствам радиоэлектронной борьбы. Теперь они имеют 16-канальные антенны.

"Шахеды" постоянно совершенствуются китайскими специалистами. Сейчас можем говорить о более усовершенствованных двигателях, о возможности управления дистанционно как во время последней воздушной атаки, когда операторы этих дронов, скорее всего, находились на территории Беларуси", - отметил Жмайло.

Некоторые из них оборудуют специальными детекторами, которые при приближении нашей авиационной компоненты детонируют.

"Герберы", их дроны-обманки, уже теперь все оборудуются камерами спереди и сзади для контроля проведения массированной воздушной атаки. И все они теперь снабжены боевым зарядом минимум 5 кг, чтобы выполнить сопутствующие задачи по уничтожению гражданской инфраструктуры", - сказал эксперт и напомнил также об интеграции искусственного интеллекта.

Также есть отдельные "Шахеды" без боевого заряда, которые выходят в сектор массированной воздушной атаки, имеют радиолокационное оборудование, ретрансляторы для усиления связи.

"И каждый "Шахед" теперь имеет антенну для усиления связи, чтобы быть устойчивым к нашим средствам РЭБ. И просто кружат по кругу, пока не закончится топливо и он не упадет, усиливая сигнал для других ударных российских дронов", - пояснил Жмайло.

Массовость производства

Он рассказал, что россияне на конец 2025 года хотели выйти на показатель 190 единиц в сутки, но это не только "Шахеды", но и дроны-обманки "Гербера". "Летом они держали где-то примерно 170 дронов в сутки", - сказал эксперт.

Жмайло отметил, что на Россию и на ее дроновую программу сейчас работают китайские специалисты и китайские технологи, которым "интересно оттестировать все это оружие на таком реальном полигоне, чтобы планировать свои будущие операции".

Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на военных аналитиков писал, что Россия добавила в свой арсенал новый ударный дрон-камикадзе - технологически упрощенную и более дешевую в производстве модификацию иранского беспилотника типа Shahed. Речь идет о модели Shahed-107.

В то же время Сергей "Флеш" Бескрестнов, эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи отметил, что украинские ударные беспилотники дальнего радиуса действия стоят минимум вдвое дороже по сравнению с российскими "Шахедами".

