Россия передала США 'доказательства' выдуманного удара по резиденции Путина

Ранее Министерство обороны РФ заявило о том, что его выводы будут переданы Соединенным Штатам.

Высокопоставленный российский военачальник передал американскому военному атташе то, что, по его словам, является частью украинского беспилотника, содержащей данные, доказывающие, что на этой неделе украинские военные якобы нанесли удар по резиденции президента России. Об этом пишет Reuters.

Видео, опубликованное в Telegram-канале Министерства обороны России, показало, как адмирал Игорь Костюков, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, передает американскому атташе то, что он назвал "механизмом управления беспилотника, найденным среди обломков сбитого аппарата".

"Расшифровка содержимого памяти навигационного контроллера беспилотников, проведенная специалистами российских спецслужб, недвусмысленно подтверждает, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента России в Новгородской области. Мы предполагаем, что эта мера устранит все вопросы и позволит установить истину", - заявил он.

Ранее министерство опубликовало в Telegram заявление о том, что его выводы будут переданы Соединенным Штатам.

Обвинения РФ в сторону Украины

В понедельник Москва обвинила Киев в попытке нанести удар по резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области на севере России с помощью 91 ударного беспилотника дальнего действия. Украина и западные страны опровергли версию России о предполагаемой попытке удара.

В среду Wall Street Journal сообщила, что американские чиновники по национальной безопасности установили, что Украина не наносила удары беспилотниками по Путину или одной из его резиденций.

Президент США Дональд Трамп первоначально выразил сочувствие российскому обвинению, заявив в понедельник журналистам, что Путин сообщил ему о предполагаемом инциденте и что он "очень зол" по этому поводу.

К среде Трамп стал выглядеть более скептически настроенным, поделившись в социальных сетях редакционной статьей New York Post, обвиняющей Россию в препятствовании миру в Украине.

Украина отрицает совершение подобного нападения и называет это обвинение частью российской дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы вбить клин между Киевом и Вашингтоном после состоявшейся в выходные встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

