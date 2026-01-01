'Мадяр' рассказал, как удалось уничтожить два дорогостоящие ЗРК врага

Уничтоженная РЛС могла обнаруживать и вести до 40 целей одновременно.

В Донецкой области были уничтожены два дорогостоящих зенитно-ракетных комплекса российских оккупантов, написал в своем Telegram-канале командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди.

Он сообщил, что сегодня, 1 января, дроны СБС из батальона "Asgard" 412 отдельной бригады "Немезис" уничтожили в Донецкой области тактический зенитный ракетный комплекс "ТОР" и РЛС 50Н6Е комплекса ЗРК С-350 "Витязь". Он добавил, что это ключевой элемент зенитной ракетной системы средней дальности для уничтожения авиации и крылатых ракет.

Бровди отметил, что РЛС достаточно свежая, с 2021 года используется вместо ЗРК "Бук".

"Это безумно ценное и серьезное оружие. Комплекс способен обнаруживать и вести до 40 целей одновременно. Зона поражения ракет и баллистических целей составляет до 60 км и 25 км по высоте", - рассказал Бровди.

Кроме того, 31 декабря были уничтожены два ЗРК - "ТОР" и "Бук". Это произошло в течение часа, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Он написал, что под новогоднюю ночь уничтожили третью ЗРК "ТОР" и РЛС ЗРК С-350.

Как сообщал УНИАН, ранее Бровди заявил, что в новогоднюю ночь дроны Сил беспилотных систем нанесли поражение по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине вражеской территории и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Крыма.

По его словам, буквально за минуту до полуночи (по московскому времени) был поражен российский нефтеперерабатывающий завод, а через несколько минут - нефтебаза.

