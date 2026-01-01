Православный праздник сегодня в народе прозвали Сильвестров день.

2 января по новому церковному календарю в Украине православные чтут память папы Римского Сильвестра. Этот день связан с особыми традициями и давними приметами. Рассказываем о них, а также какой сегодня православный праздник отмечают верующие по старому календарю.

Какой праздник сегодня церковный по новому календарю

2 января согласно новому церковному стилю вспоминают святого папу Римского Сильвестра (согласно староцерковному календарю почитать его будут 15 января).

Сильвестр родился на рубеже III-IV веков в Риме. Он походил из христианской семьи, рано остался без отца и воспитывал мальчика пресвитер Квирин. В зрелом возрасте Сильвестр стал помогать странникам, а когда пошли гонения на христиан, то он принял у себя святого исповедника епископа Тимофея. Епископ этот погиб мученической смертью, Сильвестр похоронил его, за что был схвачен и брошен в тюрьму. Там он просидел до самой смерти градоначальника-язычника.

В 30 лет Сильвестра рукоположили в священники, а спустя 15 лет избрали епископом Рима. Более 20 лет он возглавлял Римскую Церковь и умер в глубокой старости. По одной из легенд, что дошла до нас, святитель Сильвестр одолел морское чудовище Левиафан и тем самым спас человечество от конца света.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю

По юлианскому календарю православные сегодня вспоминают Игнатия Богоносца - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты и традиции с ним связаны.

О чем просят в молитвах 2 января, что можно и чего нельзя делать сегодня

К святому Сильвестру обращаются с молитвами об укреплении веры, здоровье, мире на земле и благополучии семьи.

В народе день называют Сильвестров, а также Куриный праздник - в старину в это время было принято чистить курятники. Также в этот день соблюдают домашние и семейные обряды: протирают окна и двери святой водой - верят, что это помогает уберечь дом от болезней и зла.

В православный праздник 2 января запрещается ругаться, сквернословить, ссориться, осуждать кого-либо, желать зла, отказывать в помощи.

По народным поверьям нельзя:

злоупотреблять алкоголем;

делать уборку в доме;

ссориться и выяснять отношения с близкими.

Также в этот день не советуют стричь волосы - считается, что после этого они будут плохо расти.

Приметы 2 января

По приметам дня можно судить, какой будет погода в дальнейшем и даже на год вперед:

день морозный - лето будет жарким;

иней на деревьях - к урожаю в этом году;

синички громко щебечут - к затяжным морозам;

на небе звезды яркие - к сильному морозу, а если тусклые - наступит оттепель.

В старину на Сильвестра также гадали на 12 луковицах: их очищали, посыпали солью и оставляли на ночь - какая луковица к утру станет мокрой, тот месяц будет дождливым.

