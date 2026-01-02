В ВСУ опровергли обвинение оккупантов в ударе по гражданским на Херсонщине

Россия распространяет фейки с целью срыва мирных переговоров и давления на партнеров Украины.

В ВСУ опровергли заявление гауляйтера оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо о том, что Украина якобы ударила в новогоднюю ночь по кафе в селе Хорлы на Херсонщине, в результате чего есть жертвы среди гражданских.

Как заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий в комментарии "Суспільному", Силы обороны Украины придерживаются норм международного гуманитарного права.

Отмечается, что иформация о поражениях, совершенных Силами обороны Украины в ночь на 01.01.2026, была опубликована на официальных страницах Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальных сетях, и является исчерпывающей.

Видео дня

"Силы обороны Украины придерживаются норм международного гуманитарного права и наносят удары исключительно по вражеским военным объектам, объектам топливно-энергетического комплекса Российской Федерации и других легитимных целях с целью снижения военного потенциала страны-агрессора", - подчеркнул Лиховий.

В то же время, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, российские пропагандисты и военно-политическое руководство Российской Федерации неоднократно прибегали к дезинформации и фейковым заявлениям, в частности для влияния на международных партнеров Украины и на ход мирных переговоров.

Ранее так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 1 января якобы атаковали кафе и отель в оккупированном селе Хорлы на побережье Черного моря. По его словам, следствием атаки стало 24 погибших, среди которых был ребенок, и более 50 раненых. Среди жертв, по утверждению оккупационной региональной администрации, есть четверо детей.

Россия прибегает к провокациям

Как сообщал УНИАН, Служба внешней разведки Украины предупреждает, что накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю (7 января) Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами.

Разведчики "с высокой вероятностью" прогнозируют "переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации спецслужб РФ со значительными человеческими жертвами".

Вас также могут заинтересовать новости: