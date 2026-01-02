Осталось всего 38 особей: какая самая редкая рыба на планете

Некоторые исследования предполагают, что эта рыбка была изолирована с момента образования пещеры 60 000 лет назад.

Вся популяция рыб под названием дьявольский карпозубик из пещеры "Дьявольская яма" обитает в одной пещере в Долине Смерти, которая находится в американском штате Невада. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что эта пещера имеет длину около 22 метров и ширину 3,5 метра. Несмотря на свою глубину - почти 150 метров - рыбы, как правило, живут в пределах 15 метров от поверхности.

Это означает, что дьявольские карпозубики из пещеры "Дьявольская яма", вероятно, имеют самый маленький ареал обитания среди всех позвоночных.Они также являются самыми редкими рыбами. Если в 2024 году было зарегистрировано 191 особь, то в 2025 году было обнаружено всего 38. Считается, что причиной внезапного сокращения популяции стали два землетрясения, которые потревожили водоросли (основную пищу рыб) и их икру.

Важно, у биологов был разработан план действий на случай подобного события. Они пополнили дикую популяцию особями, выращенными в неволе, и будут обеспечивать их пищей до тех пор, пока водоросли не восстановятся.

Некоторые исследования предполагают, что эта рыбка была изолирована с момента образования пещеры 60 000 лет назад, в то время как другие утверждают, что она изолирована всего несколько тысяч лет.

"Никто точно не знает, как она впервые появилась - теории варьируются от попадания рыбок через подземные водные системы до случайного переноса их птицами в пещеру. Но можно с уверенностью сказать, что многое нам до сих пор неизвестно об этом загадочном виде", - сказано в статье.

