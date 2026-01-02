Дочь звезды 'Люди в черном' нашли мертвой в отеле

Актер пока публично не комментировал эту тему.

Дочь известного американского актера Томми Ли Джонса - Викторию - нашли мертвой в отеле Сан-Франциско. Ей было 34 года.

Как пишет издание TMZ, тело женщины было обнаружено вчера, 1 января.

"Судмедэксперт прибыл на место происшествия и провел расследование. На данный момент причина смерти остается неизвестной, и официальные лица не обнародовали дополнительных деталей", - сообщают инсайдеры.

К слову, Виктория родилась в браке актера с Кимберли Клафли. Она также занималась актерской деятельностью. Дебютировала в фильме "Люди в черном II", затем снялась в "Одно дерево на холме", "Три захоронения Мелкиадеса Эстрады" и во многих других лентах.

Что известно о Томми Ли Джонсе

Томми Ли Джонс стал известным благодаря фильмам "История любви", "Люди в черном", "Люди в черном II", "Солдатики", "Двойной просчет" и "Афера по-голливудски". Также 79-летний актер четыре раза он был номинирован на премию "Оскар" и получил награду в 1994 году в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Беглец".

Напомним, ранее в США жестоко убили известного режиссера Роба Райнера и его жену Мишель.

