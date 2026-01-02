2 января принято читать научную фантастику.

2 января наступает несколько интересных событий. Любители научно-фантастической литературы отмечают свое торжество, а верующие молятся о благополучии семьи. В народный праздник сегодня в Украине принято заботиться о курицах. Мы рассказали о важнейших запретах и обычаях сегодняшнего дня.

Какой сегодня праздник церковный

По современному календарю в этот день чествуют папу римского Сильвестра I, который прославился тем, что храбро помогал верующим во времена гонений на христиан. Для тех православных, кто привержен старому стилю, сегодня праздник священномученика Игнатия Богоносца и епископа Филогония Антиохийского.

Какой сегодня праздник в Украине

Сегодняшняя дата подарила нашей стране многих прославленных личностей: родились композитор Всеволод Задерацкий, археолог Ярослав Пастернак, кинорежиссер Дзига Вертов, писательница Вера Вовк, математик Анатолий Самойленко и футболисты Владислав Ващук и Александр Шовковский.

В Украине никакой официальный праздник 2 января не наступает, поэтому для нас это обычная пятница.

Какой сегодня праздник в мире

2 января отмечается Всемирный день научной фантастики, поскольку именно в эту дату родился самый известный писатель-фантаст Айзек Азимов. Любители этого жанра проводят фестивали, книжные выставки и литературные вечера, посвященные фантастическим романам. А тем, кто ещё не знаком с такой категорией книг, обязательно стоит прочесть хотя бы одно произведение.

Остальные международные праздники сегодня - это День интроверта, День заключенных, День швейцарского сыра, День заварных пирожных, Кошачий Новый год и День мотивации.

Какой сегодня праздник народный

Как гласят приметы этой даты, по силе мороза и количеству снега можно понять, каким будет остаток зимы:

чем холоднее день, тем позднее наступит весна;

сильный снегопад сулит теплый январь;

если на ветках много инея, то летом уродят фрукты;

чем ярче звезды ночью, тем холоднее будет в следующие недели.

Понять приметы сегодняшнего дня можно, взглянув на то, какой сегодня церковный праздник. Верующие молятся Сильвестру о согласии между родными, мире между людьми и разрешении разногласий.

Этого святого славяне считали покровителем куриц, поэтому в праздник сегодня убирались в курятнике и давали птицам свежие овощи. В доме крестьяне занимались уборкой и доедали блюда, что остались с Нового года.

Что нельзя делать сегодня

Для избегания проблем не стоит ссориться с близкими, распускать сплетни и осуждать других даже мысленно. Запрещено говорить грубые вещи соседям и давать непрошенные советы. Плохой приметой считается стричь волосы - их состояние ухудшится.

