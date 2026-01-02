В Украине стартовал Defence City: какие льготы получат оборонные предприятия

Первой компанией-резидентом стал производитель ужасных для россиян отечественных дронов.

В Украине официально заработала государственная программа Defence City, направленная на поддержку отечественных оборонных компаний. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Первым резидентом Defence City стало одно из крупнейших технологических производств, которое специализируется на изготовлении дронов "Вампир", "Шрайк" и перехватчиков шахедов. Эти БПЛА показали высокую эффективность на поле боя и стали настоящим ужасом для российских оккупантов.

По словам главы Минобороны, программа Defence City разработана, как системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Компании-резиденты Defence City смогут усилить свои производственные мощности за счет:

освобождения от налога на прибыль при условии реинвестирования средств в развитие;

освобождения от земельного, имущественного и экологического налогов;

упрощения таможенных процедур;

специальных гарантий защиты информации и конфиденциальности данных предприятия во время действия программы;

государственной поддержки релокации и повышения защищенности мощностей в случае необходимости.

По оценке эксперта по системам РЭБ и связи Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш", украинские ударные дроны дальнего радиуса действия обходятся минимум вдвое дороже по сравнению с российскими "Шахедами". Враг смог масштабировать производство и заменить иностранные комплектующие российскими аналогами.

При этом начальник ПВО 3-го армейского корпуса капитан ВСУ Виталий "Бочка" Самойленко отмечает, что за прошлый год количество российских БПЛА на некоторых участках фронта увеличилось минимум вдвое. Враг берет не только количеством, но и применяет новые технологические решения.

