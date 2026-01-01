Оружие, которое Украина должна впервые получить в этом году: аналитики объяснили, чего ожидаем

Речь идет, в частности, о Gripen, Saab и SAMP-T.

В 2026 году Украина может рассчитывать на весомое усиление своих Воздушных сил новыми образцами истребителей и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, мощным европейским зенитным ракетным комплексом, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

Как отмечает военный портал Defense Express, вместе с планами на 100-150 новых шведских истребителей JAS 39 Gripen незаметно прошла информация, что Украина в 2026 году рассчитывает получить подержанные истребители. Об этом говорилось довольно давно, а еще в 2024 году в Швеции закрепили количество комплектов комплектующих для самолетов, которые будут передаваться в Украину.

Аналитики отмечают, что разница между подержанными Gripen C/D и новыми Gripen E/F довольно существенная и больше просто модернизации, ведь самолеты отличаются даже по размерам.

Видео дня

Впрочем, подержанные Gripen для Воздушных сил Украины лишними не будут. В частности, потому что главным инструментом воздушного боя для Gripen является самая дальнобойная западная ракета Meteor с дальностью действия до 200 километров. И это довольно весомый инструмент и возможности, которых нет ни у F-16, ни у Mirage 2000-5.

Saab

Несмотря на то, что передача Швецией двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C (ASC 890) была объявлена еще в мае 2024 года, за более чем полтора года они так и не добрались до Украины. Последнее объявление об их статусе было датировано мартом 2025 года. Впрочем, работы над ними идут по плану и они привязаны к подготовке некоторых модернизаций F-16. В Defense Express отметили:

"Суть модернизации самих F-16 не называлась, но логическим предположением может быть установка на них системы автоматического обмена информацией, которая совместима с той, которая используется на Saab 340 AEW&C и может быть передана Украине".

Так, отмечают аналитики, если за 2025 год этот самолет не оказался в Украине, то скорее всего, он точно сделает это в 2026 году. Тем более, что передача также может быть привязана к получению Украиной шведских истребителей Gripen, которые точно должны быть совместимы со шведским самолетом ДРЛВ.

SAMP-T NG

Отмечается, что вместе с планом сразу на сотню французских истребителей Rafale для Украины, которые, как и новые шведские Gripen E/F пока не получили закрепления в твердом контракте, во Франции было объявлено намерение вооружить Украину и сразу 8 новыми зенитными ракетными комплексами SAMP/T NG.

Согласно инсайдерской информации, первый такой комплекс должен прибыть в Украину в 2026 году. Хотя именно этот год определен только как срок принятия этих ЗРК в эксплуатацию и начало серийного производства. Так, речь может идти о возможности передачи Украине первого или первых подопытных образцов.

"Ожидаемая передача даже опытных SAMP/T NG Украине может иметь очень прагматичное объяснение - реальная проверка их против реальных угроз. Потому что в конце концов и для текущей версии разработчики декларировали возможность эффективного перехвата баллистических угроз", - объясняют аналитики.

FP-7 и FP-9

В 2026 году Силы обороны Украины должны усилиться и новинками от отечественных оборонных компаний, в частности в сфере дальнобойного вооружения. В компании Fire Point решили сделать анонс появления баллистической ракеты FP-7, которая имеет заявленную дальность в 200 километров и боевую часть в 150 килограммов.

Во время публичного мероприятия в ноябре было объявлено, что кодификация ракеты должна завершиться до конца года. Это означает, что в 2026 году она уже может поставляться в Вооруженные силы Украины на основе заказов.

А потом, на уровне лета 2026 года, за ней должна пройти все испытания и FP-9 с дальностью 855 км и весом боевой части в 800 кг.

ERAM

Украина в 2026 году должна получить еще два образца дальнобойного вооружения - крылатые ракеты, созданные в рамках проекта ERAM - Extended Range Attack Munition. Эти ракеты концептуально похожи и находятся в классе 500-фунтовых (227 кг) авиационных боеприпасов и должны лететь на дальность до 400 км.

"Главное - их цена, которая составляет около 246 тысяч долларов за одну. Именно поэтому за 825 млн долларов, которые должны выделить Дания, Нидерланды и Норвегия возможно купить несколько тысяч таких ракет", - отмечает издание.

ПВО для Украины

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине очень нужны средства противовоздушной обороны, и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал ему, что поможет.

Зеленский добавил, что передал "соответствующие бумаги с количеством, что нам нужно и как". Он также отметил, что мы готовы приобрести все это через программу PURL.

Вас также могут заинтересовать новости: