По словам Демченко, оккупанты уменьшили свою активность на этом направлении.

В Грабовском Сумской области противник не предпринимает попыток выйти за пределы этого населенного пункта и продвинуться вглубь территории Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, если в декабре фиксировались попытки врага расширить зону боев, то в последние дни российские оккупанты в приграничье Сумской области каких-то штурмовых действий не проводят. При этом, добавил он, что враг несет большие потери.

"В пределах Краснопольской громады, в частности, по направлению населенного пункта Грабовское, также противник каких-то активных действий относительно попыток выйти за пределы этого населенного пункта и продвинуться вглубь территории нашей страны не совершал последние несколько дней", - отметил Демченко.

Грабовское: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказывал, что российские солдаты, которые в декабре зашли в село Грабовское Краснопольской общины Сумской области, и похитили более 50 украинцев, пытались атаковать и продвигаться вглубь Украины, но это им не удалось.

Он пояснил, что указанный населенный пункт расположен непосредственно на линии границы с РФ. По его словам, в начале активизации противника некоторым украинским подразделениям пришлось отойти с отдельных позиций, однако российские силы не смогли продвинуться за пределы населенного пункта и получили огневое поражение.

