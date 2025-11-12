Игоря Миронюка отправили под стражу на 60 суток и определили залог в размере 126 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения еще одному фигуранту высокоуровневой преступной организации, действовавшей в сфере энергетики, - Игорю Миронюку (псевдоним "Рокет"). Он был советником Германа Галущенко, когда тот занимал должность министра энергетики.

Суд назначил Миронюку меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года. Также определен залог в размере 126 миллионов гривен. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявил судья ВАКС 12 ноября во время рассмотрения ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро.

"Применить к подозреваемому Миронюку Игорю Николаевичу... меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть до 8 января 2026 года включительно. Определить подозреваемому Миронюку Игорю Николаевичу... залог в размере 126 миллионов гривен", - сообщил судья.

Он добавил, что залог может быть внесен как самим Миронюком, так и другим физическим или юридическим лицом на депозитный счет ВАКС.

В связи с этим, если залог будет внесен, то будет считаться, что к Миронюку применена мера пресечения в виде залога. Тогда на Миронюка будут возложены следующие обязанности: прибывать к детективам НАБУ, прокурорам САП в этом уголовном производстве, следственному судье и суду, а также не отлучаться из Киева без разрешения детективов НАБУ, прокуроров САП и суда. Еще надо сообщать о возможной смене адреса проживания.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября ВАКС избрал исполнительному директору по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрию Басову (псевдоним "Тенор") меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток и определил залог в размере 40 млн гривен.

НАБУ и САП уже 15 месяцев проводят расследование деятельности преступной организации, подозреваемой в создании масштабной коррупционной схемы в области энергетики, с участием влиятельных чиновников, политиков и бизнесменов. Операция получила название "Мидас".

В организации копупционной схемы фигурируют бизнесмен Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко (псевдоним "Профессор"); исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор"); бывший советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет").

