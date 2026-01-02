46-летняя Кейт Хадсон призналась, что помогает ей держать себя в форме

Актриса поделилась своими секретами.

Известная голливудская актриса Кейт Хадсон поделилась своими секретами, которые помогают ей чувствовать себя хорошо в 46 лет.

В подкасте "Table Manners" звезда фильмов "Как избавиться от парня за 10 дней", "Золото дураков" и "Модная мамочка", рассказала о своей ежедневной привычке.

"Я танцую. Если я не двигаюсь, мне очень плохо... Я такой человек - даже если это 20 минут в день, то - это золото", - отметила Кейт.

Она также добавила, что меняет танцы на другие физические нагрузки, в частности, занимается йогой, дыхательными упражнениями и иногда тяжелой атлетикой.

"Я говорю себе: "Просто зайди на 20 минут. Просто двигай телом. Просто подойди подними несколько гантелей. Стань перед зеркалом и просто сделай что-то", - рассказала Хадсон.

К слову, ранее актриса признавалась, что ест пять раз в день и соблюдает такой утренний ритуал:

"Я просыпаюсь около 6 утра и делаю какую-то медитацию, а еще пью теплую воду с лимоном. Я также стараюсь не смотреть в телефон в это время".

