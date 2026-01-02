Синоптики предупреждают о непогоде в Одессе (инфографика)

В Одесской области объявлен І уровень опасности.

В Одессе и Одесской области на сегодня, 2 января, объявили предупреждение о непогоде. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Днем 2 января ожидаются порывы юго-западного ветра 15-17 м/с", - сообщают синоптики.

Из-за этого в Одесской области введен І уровень опасности, желтый. Он объявляется, когда погода потенциально опасна для населения и инфраструктуры.

2 января в Одесской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Днем воздух прогреется до +2°...+7°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе сегодня также облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура +4°...+6°.

Погодные итоги декабря по Одесской области

В первой и второй декадах декабря по территории Одесской области преобладала теплая как для данного времени погода, говорят синоптики.

Зимняя погода установилась в третьей декаде, а 25 и 26 декабря в результате захода холодных воздушных масс среднесуточные температуры были ниже нормы на 4-7 градусов. В течение декабря отмечались: туманы, незначительные осадки в виде мороси, дождя, мокрого снега и снега, временами сильный порывистый ветер.

Средняя температура воздуха составляла 2-4º тепла, что на 3º выше нормы и в большинстве районов на 1º выше прошлогодних значений.

