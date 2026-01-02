Зимнее ненастье накроет Львовскую область: объявлена оранжевая опасность (инфографика)

Синоптики объявили II уровень опасности на 2 января.

Во Львове и Львовской области 2 января ожидается напросто зимняя погода. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 2 января порывы юго-западного ветра 17-22 м/с, метели. На дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

По территории Львовской области сегодня будут порывы ветра 17-22 м/с и метели. Утром по югу территории сильный ветер 25-28 м/с, сильные метели. На дорогах гололедица.

Из-за непогоды на Львовщине объявлен II уровень опасности, оранжевый.

2 января погоду на Львовщине будет определять влияние и прохождение атмосферных фронтов от циклона над Скандинавией.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с с порывами до 17-22 м/с, метели.

Ночью и утром по югу территории порывы 25-28 м/с, сильные метели. Температура по области днем от 2° мороза до 3° тепла, а во Львове столбики термометров покажут 0°...+2°.

