Конец зимней сказки: в Украину идет оттепель, - синоптик

Давление будет прыгать, температура тоже, а еще настроение будет портить порывистый ветер и, вероятно, гололедица.

Природа сделала украинцам приятный подарок на Новый год, обеспечив несколько дней зимней сказки, что отметил даже президент в новогоднем обращении. Однако уже завтра эта сказка начнет таять, сообщает в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, циклон Tizian несет с Балтики в Украину полноценную оттепель. Так, если ночью еще ожидают от -6 до -15 градусов (на юге и в западных областях -1...-5 градусов), то уже завтра днем начнется изменение погоды. В большинстве регионов прогнозируют температурные колебания от -2 до +3 градусов, а на юге уже будет уверенный плюс - от 3 до 6 градусов тепла.

Синоптик говорит, что небольшой снег завтра возможен в западных и северных областях, тогда как на остальной территории осадков не ожидают.

Изменение погоды традиционно будет сопровождаться некомфортным сильным ветром юго-западного направления. Штормовые порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Как отмечает Диденко, в Киеве второй день года будет ветреным, временами с небольшим снегом. Ночью морозец от -6 до -9 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до нуля.

"Дорогие метеопаты! Вот это как раз называется изменением погоды - давление будет прыгать, градусы также, ветер будет задувать да еще и магнитные бури на пороге. Поэтому можно смело все непонятные мигрени и сосудистые проблемы сваливать на атмосферу", - отметила синоптик.

Впрочем, по словам Натальи Диденко, продлится это потепление совсем недолго.

Как писал УНИАН, изменение климата, вызванное деятельностью человека, сделало 2025 год одним из трех самых жарких в истории и впервые привело к превышению средней глобальной температуры сверх лимита +1,5 °C, определенного Парижским соглашением.

Исследование World Weather Attribution связывает это с непрерывным сжиганием ископаемого топлива и фиксирует резкий рост количества и силы экстремальных погодных явлений - волн жары, засух, наводнений, тайфунов и ураганов, которые в 2025 году унесли тысячи жизней и нанесли миллиардные убытки.

