Один из самых популярных iPhone в мире признали 'винтажным': что это значит

iPhone 11 Pro стал "винтажным" через пару месяцев после версии Pro Max – при этом обе модели ещё работают на iOS 26.

Компания Apple в очередной раз обновила свои списки продуктов, помеченные как "винтажные" и "устаревшие", и этот список недавно пополнили iPhone 11 Pro, последний MacBook Air процессором Intel и Apple Watch Series 5.

iPhone 11 Pro стал "винтажным" через пару месяцев после версии Pro Max – при этом обе модели все еще получают обновления и поддерживает актуальную iOS 26. Причина в том, что Apple признает девайс винтажным тогда, когда с момента снятия его с продажи проходит более пяти лет

Для пользователей это означает, что сервисные центры Apple будут принимать смартфоны на ремонт только при наличии соответствующих запчастей. После семи лет со снятия продаж Apple переводит устройство в список устаревших – их не принимают на ремонт.

В обновленный список винтажных устройств вошли:

MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)

iPhone 8 Plus 128 ГБ

iPhone 11 Pro

iPad Air 3, Wi-Fi + Cellular

Apple Watch Series 5

В декабре 2025 года Apple обновила и список устаревших устройств: в него вошел оригинальный iPhone SE. Устройство начали официально продавать весной 2016 года, но только сейчас компания решила, что он окончательно устарел.

Сообщается, что этой осенью Apple анонсирует iPhone 18 Pro/Pro Max, iPhone Air 2 и складной iPhone. Базовый iPhone 18, если верить слухам, выйдет на полгода позже.

