РФ снова сокрушительно атаковала украинскую энергетику: часть областного центра без света

По состоянию на утро есть обесточенные потребители в по меньшей мере четырех регионах.

Россия 2 января ударила по энергетике Николаевского и Запорожского регионов, оставив без света часть Запорожья и области, сообщил на брифинге заместитель министра энергетики Роман Андарак.

"На утро остаются обесточенными потребители в Запорожской области, в частности в городе Запорожье, а также в других прифронтовых регионах", - отметил замминистра

Кроме этого, по его словам, в Одесской области после предыдущих атак без света остаются более 11 тысяч потребителей.

"В Одесской и Киевской областях продолжается восстановление ранее поврежденного врагом оборудования. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - проинформировал Андарак.

В Минэнерго добавили, что из-за неблагоприятных погодных условий без света остались 27 населенных пунктов в Ивано-Франковской области и 17 населенных пунктов во Львовской области.

Во Львовоблэнерго уточнили, что по состоянию на 08:00 2 января из-за сильных порывов ветра во Львовской области обесточены девять населенных пунктов полностью и 39 - частично.

В Прикарпатьеоблэнерго добавили, что по состоянию на 10:00 2 января полностью без света оставались восемь населенных пунктов Ивано-Франковской области. Еще 15 населенных пунктов - обесточены частично.

С наступлением нового года Россия не прекратила удары по энергосистеме Украины. В первый день 2026 года враг в очередной раз атаковал дронами энергообъекты, в результате чего в Волынской, Одесской и Черниговской областях значительное количество потребителей осталось без света.

Из-за последствий атак России энергетики вынуждены и в дальнейшем отключать свет в домах и ограничивать потребление электроэнергии для промышленности.

