Ученые задумались, действительно ли возвращение волков спасло дикую природу Йеллоустоуна

Ученые спорят, стало ли возвращение популяции волков тем фактором, который сбалансировал животный и растительный мир Йеллоустонского национального парка.

Десятилетиями считалось, что Йеллоустонский национальный парк процветает благодаря волкам, которых вернули в дикую природу. Бытовало мнение, что экология восстановилась каскадом: хищники контролируют копытных, вновь выросли леса и пастбища, увеличилась численность бобров, которые создают новые среды обитания для рыб и птиц.

Однако издание Live Science пишет, что возвращение волков, возможно, не изменило всю экосистему так, как считалось ранее. Среди ученых снова возобновились дебаты о том, почему и как именно Йеллоустоун восстановился.

В исследовании, опубликованном в январе в журнале Science Direct, говорилось, что повторное заселение серых волков (Canis lupus) в парк в 1990-х годах создало трофический каскад - цепную реакцию в пищевой цепи. Она принесла пользу всей экосистеме. Исследование связало волков в этом районе с сокращением популяции лосей, что, в свою очередь, уменьшило обгрызание листьев и позволило расти ивам. Между 2001 и 2020 годами это привело к увеличению объема кроны на 1500%, общего пространства, заполненного верхними ветвями ив.

Но другие ученые написали ответ, опубликованный в журнале Global Ecology and Conservation. Утверждается, что методология первоначального исследования была несовершенной, и что влияние волков Йеллоустоуна на ивовые кустарники не так очевидно.

Исследователи заново измерили объем крон ив, а не только их высоту. И выяснили, что рост ив не изменился после повторной интродукции волков.

Первая исследовательская группа по-прежему утверждает, что именно восстановление популяции волков позитивно повлияло на остальную экосистему Йеллоустоуна. Например, волки увеличивают количество еды для медведей, койотов, орлов и других плотоядных видов.

"Дискуссия о волках Йеллоустоуна и влиянии их реинтродукции выходит за рамки обоих этих исследований. Хотя ученые широко соглашаются с тем, что в Йеллоустоуне существует трофический каскад, его сила - и какие хищники больше всего за него отвечают - является центром разногласий", - говорится в статье.

Некоторые ученые утверждают, что существуют другие причины, кроме трофических каскадов, с помощью которых хищники и растения могут быть положительно связаны. Чтобы установить четкую связь между реинтродукцией волков из Йеллоустоуна и восстановлением деревьев, исследователям нужно учесть других хищников и травоядных. В идеальном исследовании следует проанализировать, насколько больше общей биомассы ив сейчас по сравнению с показателями до интродукции волков, чтобы определить силу эффекта; затем рассчитать, какую часть этого увеличения можно отнести исключительно к волкам, чтобы определить его причину.

