Полякова показалась с зятем-иностранцем (видео)

Старшая дочь артистки привезла мужа в Украину.

Известная украинская певица Оля Полякова, которая ранее кардинально сменила образ, показалась с зятем-иностранцем.

Не секрет, что ее старшая дочь Мария приехала из Соединенных Штатов Америки вместе с мужем Эденом Пассарелли на зимние праздники в Украину. Парень впервые познакомился с родителями блогерши, а уже во время празднования Нового года вместе со звездной тещей станцевал зажигательный танец у елки. Соответствующее видео опубликовала артистка в своем Instagram.

Кстати, Полякова выбрала для встречи 2026 года красный боди и дополнила его черными колготами. Эден был одет в белый свитер и голубые джинсы. Позже к ним присоединилась и сама Мария.

К слову, о росписи 20-летней дочери певицы с Эденом Пасарелли стало известно летом 2025 года. Молодые супруги живут в США. Там они получают музыкальное образование. Также Мария признавалась, что они с мужем планируют отпраздновать громкую свадьбу уже в этом году в Европе.

Напомним, ранее зять-иностранец Оли Поляковой зажег на ее выступлении в Украине.

