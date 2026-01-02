Археологи нашли старейший в мире погребальный костер, содержащий останки человека

Исследователи заявили, что скальное убежище использовалось как природный памятник, с захоронениями, произошедшими примерно от 16 000 до 8 000 лет назад.

В Африке обнаружен погребальный костер, построенный около 9500 лет назад, что позволяет по-новому взглянуть на сложность древних сообществ охотников-собирателей. Об этом пишет The Guardian.

Исследователи утверждают, что костер, обнаруженный в скальном убежище у подножия горы Хора на севере Малави, считается старейшим в мире, содержащим останки взрослого человека. Это старейший подтвержденный случай преднамеренной кремации в Африке и первый костер, связанный с африканскими охотниками-собирателями.

Интересно, что в общей сложности во время раскопок в 2017 и 2018 годах было обнаружено 170 отдельных фрагментов человеческих костей - предположительно, принадлежащих взрослой женщине ростом чуть менее 1,5 метра - в двух группах, среди слоев пепла, древесного угля и осадка.

Однако череп женщины отсутствовал, а следы разрезов указывают на то, что некоторые кости были разделены в суставах, а плоть удалена перед сожжением тела.

"Нет никаких доказательств того, что они совершали какие-либо акты насилия или каннибализма в отношении останков", - сказала доктор Джессика Серезо-Роман из Университета Оклахомы, возглавлявшая исследование.

Вместо этого, по ее словам, части тел могли быть удалены в рамках погребального ритуала, возможно, для того, чтобы носить их в качестве памятных вещей.

Доктор Джессика Томпсон, старший автор исследования из Йельского университета, сказала, что, хотя такие практики могут показаться непривычными, люди все же хранят пряди волос или прах родственников для развеивания в значимом для них месте.

Исследователи заявили, что скальное убежище использовалось как природный памятник, с захоронениями, произошедшими примерно от 16 000 до 8 000 лет назад. Помимо полных скелетов, были найдены небольшие коллекции костей разных людей. Доктор Эбет Савчук, соавтор исследования из Кливлендского музея естественной истории, сказала:

"Это подтверждает нашу гипотезу о том, что некоторые из отсутствующих костей кремированной женщины могли быть намеренно удалены и использованы в качестве оберегов для захоронения в другом месте".

Особенности погребального костра

Команда также обнаружила в костре отщепы и наконечники, оставшиеся после обработки камня, которые могли быть добавлены в рамках погребального ритуала.

Отмечается, что погребальный костер был размером примерно с двуспальный матрас и для его строительства и поддержания потребовались бы значительные знания, навыки и координация, а два скопления костей указывают на то, что тело было перемещено во время кремации.

Хотя неясно, почему женщине было оказано такое особое отношение, ученые обнаружили, что по крайней мере один костер впоследствии был разведен непосредственно над местом погребального костра - возможно, в знак памяти.

Однако на этом месте также обнаружены следы многочисленных костров, и Томпсон отмечает, что, вероятно, это убежище также использовалось для повседневной жизни.

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, команда пишет, что самый древний известный погребальный костер с человеческими останками был ранее найден на Аляске и датируется примерно 11 500 лет назад - однако это был погребальный костер маленького ребенка.

Важно, что большинство сожженных человеческих останков, датируемых 8000 лет назад или более, не были найдены в погребальных кострах, а до последней находки самые ранние подтвержденные преднамеренные кремации в Африке появились лишь около 3500 лет назад среди скотоводов-неолитов.

Томпсон сказала, что открытие того, что разные люди заслуживали разного отношения после смерти, "предполагает, что при жизни их социальные роли были гораздо сложнее, чем я когда-либо представлял, или, по крайней мере, чем это обычно описывается для тропических охотников-собирателей, особенно в столь древний период".

Джоэл Айриш, профессор антропологии и археологии Ливерпульского университета имени Джона Мурса, не участвовавший в работе, приветствовал это открытие. Он сказал:

"То, что это такая ранняя дата, и то, что они были кочевниками, занимаясь охотой и собирательством, делает это еще более удивительным. У них явно были развитые системы верований и высокий уровень социальной сложности на этом раннем этапе".

