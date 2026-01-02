Почему гибнет денежное дерево: садоводы раскрыли ошибки ухода за растением

Денежное дерево хорошо растет в теплых, солнечных условиях. Поэтому, если вы заметили, что ваше растение плохо выглядит, нужно сразу же ему помочь, и специалисты рассказали, как это сделать.

Нефритовое растение (денежное дерево) - это красивое комнатное растение, однако, чтобы оно сияло во всей красе, важно поддерживать его здоровье.

Эксперты по садоводству и комнатным растениям посоветовали, как оживить нефритовое растение и вернуть ему здоровый вид, пишет Marthastewart.

Как определить, что денежное дерево нездорово

Есть определенные признаки того, что денежное дерево испытывает трудности и нуждается в помощи. К ним относятся:

пожелтение, побурение или увядание листьев;

опадение листьев;

ветви ломкие или опущенные;

мягкие стебли или листья;

отсутствие роста;

белый пух на листьях.

Как оживить растение после переувлажнения

Листья денежного дерева покажут, если его переувлажняют. "Сначала может наблюдаться небольшое увядание, поскольку листья теряют больше влаги, чем растение может впитать", - сказал садовод Джастин Хэнкок.

Затем, по его словам, листья могут начать желтеть или опадать. В тяжелых случаях может начаться гниение, из-за чего стебли становятся мягкими и рыхлыми.

Если растение переувлажняли 1-2 раза, достаточно поставить его на светлое место и скорректировать график полива, чтобы оно восстановилось, посоветовал Хэнкок. Тепло и обильный свет дадут денежному дереву больше энергии.

Если ситуация более серьезная, вам потребуется более глубокий полив. "У растений, переувлажненных из-за частого полива, происходит переплетение корней", - сказал садовод Маркус Бриджуотер.

"Чтобы исправить это, я вынимаю растение из горшка, обрезаю почерневшие корни, а затем пересаживаю растение в более сухую почву", - рассказал он.

Как восстановить растение после недостаточного полива

Сморщенные или опадающие листья означают, что денежному дереву требуется дополнительное увлажнение. Хэнкок рекомендует поливать растение чаще или слегка подрезать его.

Однако, если почва полностью пересохла, растению может пойти на пользу хороший полив.

"Я наливаю воду в контейнер, ставлю в него горшок с денежным деревом и даю ему постоять, чтобы впитать воду снизу. Когда почва влажная сверху горшка, я знаю, что растение хорошо увлажнено", - поделился Бриджуотер.

Полив снизу должен длиться около 10-15 минут. Этот метод также требует наличия дренажных отверстий в горшке. После того, как почва в горшке высохнет, продолжайте поливать растение чаще.

Как восстановить растение после недостатка света

Денежное дерево хорошо растет в теплых, солнечных условиях. Поэтому, если вы заметили замедление роста, растение следует переставить в солнечное место.

Но не стоит сразу же выносить его на улицу, чтобы не вызвать у него солнечный ожог. Хэнкок предлагает акклиматизировать растение, оставляя его на улице сначала на час, а затем постепенно увеличивая время пребывания на улице в течение 1-2 недель. Таким образом, денежное дерево постепенно выработает устойчивость. Если вы хотите держать свое растение в комнате, Бриджуотер советует применить фитолампу.

Советы по поддержанию здоровья денежного дерева

Важно создать оптимальные условия для роста растения. Универсальное удобрение для комнатных растений поможет денежному дереву расти быстрее, сказал Хэнкок.

"Вы можете удобрять его всего один раз в год. Все зависит от вас и от того, насколько быстро вы хотите, чтобы ваше растение росло", - сказал специалист.

"Слишком много удобрения может повредить корни и потенциально погубить растение", - предупредил Хэнкок.

Избегайте перепадов температуры

Денежные деревья плохо переносят резкие перепады температуры. "Держите его подальше от отопительных приборов, кондиционеров или источников сквозняков. Сквозняки могут вызвать стресс у растения, приводя к полеганию листьев", - объяснил Хэнкок.

Средняя температура и уровень влажности в доме благоприятные условия для толстоянок. Толстянки не боятся слишком большого количества света.

"Однако для нормального роста им не нужен естественный свет - толстоянка может чувствовать себя так же хорошо под мощной светодиодной лампой", - отметил Хэнкок.

Толстянкам также подходит умеренное освещение на расстоянии до полтора метра от окна. Однако меньшее освещение недопустимо. "В условиях недостатка света толстянка растет гораздо медленнее и может быть более восприимчивой к недостаточному или чрезмерному поливу", - добавил Хэнкок.

Поддерживайте почву сухой и хорошо дренированной

Хорошо дренированная почва и дренажные отверстия всегда очень подходят для толстянки, поскольку эти меры могут помочь предотвратить гниение корней, говорит Бриджуотер. Почва должна полностью высыхать между поливами - примерно каждые 2-3 недели, хотя это зависит от условий в вашем доме.

