В Украине 2 января будут действовать графики отключений: когда не будет света в пятницу

Причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

В пятницу, 2 января, во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Также в большинстве областей будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины. В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Графики отключений для Киевской области

ДТЭК опубликовал графики отключений света для Киевской области на 2 января. Согласно сообщению, отключения будут происходить по 1-2 раза в течение суток. В зависимости от очереди, свет будет отсутствовать от 3,5 часа до 7 часов.

Россия ударила по украинской энергетике на Новый год - что известно

Ранее Министерство энергетики сообщило, что в результате обстрелов со стороны России в первый день нового года многие потребители в трех областях Украины остались без света. Отмечается, что в ночь на 1 января враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины.

В Министерстве энергетики рассказали, что на утро 1 января было обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, а также есть новые обесточивания на Черниговщине.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение, подчеркнули в Министерстве энергетики.

