Дмитрия Басова суд решил взять под стражу с возможностью выплаты залога в размере 40 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал фигуранту высокоуровневой преступной организации, действовавшей в сфере энергетики, исполнительному директору по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрию Басову (псевдоним "Тенор") меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Также определен залог в размере 40 млн гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявлено 12 ноября во время заседания ВАКС.

"Применить к подозреваемому Басову Дмитрию Николаевичу... меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток. Определить подозреваемому Басову залог в размере 40 миллионов гривен", - сообщил судья постановление суда.

Залог может быть внесен как Басовым, так и другим физическим или юридическим лицом на депозитный счет ВАКС.

Операция "Мидас": что известно

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, что НАБУ и САП уже много месяцев проводят операцию под названием "Мидас". В рамках расследования уже было выполнено более 70 обысков.

В частности, участники преступной организации, среди которых чиновники, политики и бизнесмены, создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

В НАБУ обнародовали часть записей, касающихся этого дела. На записях фигурируют люди, обозначенные такими прозвищами: "Карлсон", "Профессор", "Тенор" и "Рокет".

Позже стало известно, что в организации этой схемы фигурируют бизнесмен Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко (псевдоним "Профессор"); исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор"); бывший советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет").

По данным следствия, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

