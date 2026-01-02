'Мы создали монстра': за последний год война дронов в Украине пугающе изменилась, - NYT

На поле боя наступает эра роботов-убийц.

Война с использованием дронов в Украине за последний год претерпела пугающие изменения, и поле боя стало местом рождения мощного нового оружия. Как пишет The New York Times, в течение 2025 года в войне между Россией и Украиной на поле боя начала формироваться эра роботов-убийц.

"На линии фронта и над воздушным пространством обеих стран беспилотники с недавно разработанными автономными функциями ежедневно используются в боевых действиях. К прошлой весне беспилотники Bumblebee, запущенные с украинских позиций, совершили более 1000 боевых вылетов против российских целей. Пилоты утверждают, что с тех пор они совершили еще тысячи вылетов", - пишет издание.

Как пишет NYT, ссылаясь на отчеты российской технической разведки, появление дронов Bumblebee вызвало тревогу в военных кругах Кремля. В одном из отчетов, основанном на разборе поврежденного беспилотника Bumblebee, найденного на фронте, описывался загадочный дрон с чипсетами и материнской платой "высочайшего качества, соответствующими уровню ведущих мировых производителей микроэлектроники". В отчете отмечались недостатки, ожидаемые от прототипа, но он заканчивался зловещим прогнозом: "Несмотря на существующие ограничения, – заявлялось в нем, – технология продемонстрирует свою эффективность", и сфера ее применения "будет продолжать расширяться".

Видео дня

"При этом беспилотники Bumblebee редко летают в одиночку. Украина превратилась в полигон для испытаний с боевой стрельбой, где производители оружия, правительства, венчурные капиталисты, передовые подразделения, а также программисты и инженеры со всего Запада сотрудничают для создания оружия", - подчеркивается в статье.

Развитие автономных дронов

К функциям, выполняемым теперь автономно, относятся: взлет или зависание без пилота, геолокация, навигация к районам атаки, а также распознавание целей, отслеживание и преследование – вплоть до нанесения конечного удара, смертельной точки полета. Разработчики программного обеспечения также объединили несколько дронов в общее приложение, которое позволяет передавать управление полетом между пилотами или организовывать дроны в строго последовательные атаки – шаг к управляемым компьютером роям. Оружие с такими возможностями находится в руках сухопутных бригад, а также подразделений ПВО, разведки и десантных частей.

В то же время, по данным исследования сбитых российских беспилотников, проведенного частной компанией Conflict Armament Research, армия РФ также принимает на вооружение оружие, усовершенствованное с помощью ИИ.

Моральная грань

Даже оружие, которое генералы и эксперты превозносят как поразительно точное, например, ракеты с GPS-наведением или бомбы с лазерным наведением, часто поражало не те цели, убивая невинных людей. А полуавтономные дроны усугубляют существующие опасности и представляют новые угрозы.

В качестве меры предосторожности против выхода оружия, работающего на основе ИИ, из-под контроля, многие технологи давно выступают за "удержание человека в процессе", что означает предотвращение принятия оружием решений об убийстве в одиночку. Согласно этой логике, обученный человек должен оценивать и одобрять все цели, в идеале обладая возможностью отменить отдельный удар и кнопкой отключить всю систему.

Однако некоторые полуавтономные системы вооружения в Украине уже могут идентифицировать цели без участия человека, а многие украинские системы с возможностью вмешательства человека недороги и могут быть скопированы и модифицированы талантливыми программистами в любой точке мира.

"Я думаю, мы создали монстра", – сказал Назар Бигун, физик, пишущий программное обеспечение для нанесения ударов по цели. "И я не уверен, куда он приведет".

Война дронов в Украине

Генеральный директор украинской оборонной компании Ark Robotics прогнозирует, что будущее военного дела будет заключаться в том, чтобы один солдат мог управлять огромными роями дронов, которые могут работать вместе автономно.

Также BILD сообщал, что Украина расширяет применение боевых дронов с ИИ. В издании отметили, что система способна идентифицировать и отслеживать сразу несколько целей. Однако оператор может указывать приоритетные цели, что снижает нагрузку на него, однако не лишает контроля над ситуацией.

Вас также могут заинтересовать новости: