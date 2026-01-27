Тепла в некоторых домах Киева может не быть и в следующем отопительном сезоне, - эксперт

Попенко отметил, что в столице нет реестра домов, в которых разорвало трубы из-за отключения отопления.

Проблемы с подачей тепла на Троещине и в Днепровском районе Киева огромны, а приведенные данные мэром столицы Владимиром Кличко являются приблизительными, заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, сообщает Telegram-канал headlines.

"И на Троещине, и в Днепровском районе огромные проблемы с подачей тепла. Я могу сказать, что тепла в некоторых домах Киева не будет не только в этом, но и в следующем отопительном сезоне. Сегодня Кличко назвал 968 домов, которые сейчас находятся без тепла, отопления, воды и света. Но я гарантирую, что это очень ориентировочная цифра", - заявил Попенко.

Он пояснил, что реестра домов, пострадавших после всех разрывов батарей, когда воду сливали, а затем подавали, нет. Эксперт отметил, что ориентировочное количество назвали, но реальные цифры по Киеву никто не собирал.

"Проблема серьезнее, людям нужно будет думать, кто куда может уехать", - отметил эксперт.

Ситуация в Киеве с отоплением: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат, член энергетического комитета парламента Сергей Нагорняк рассказал, что на восстановление отопления во всех домах на Троещине понадобится примерно 4-5 дней. Нагорняк отметил, что этот прогноз сделан при условии отсутствия новых обстрелов. Депутат добавил, что полноценное восстановление работы ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, а также Дарницкой ТЭЦ позволит вернуть в столице графики отключений света. Нагорняк высказал мнение, что до конца зимы графики отключений электроэнергии, вероятно, будут жесткими.

Также мы писали, что глава Деснянской РГА Максим Бахматов не исключил замерзания труб водопровода и канализации из-за отсутствия теплоснабжения на Троещине. Бахматов спрогнозировал, что в таком случае у жителей будет проблема, куда можно банально сходить в туалет. Он предложил рыть на Троещине ямы, как в классических сельских уборных.

Глава Деснянского района отметил, что Троещина - единственный район столицы, который на 100% зависит от одного источника тепла - ТЭЦ-6, которая сейчас не работает из-за российских обстрелов. По его словам, лесной массив пытаются заживить через другие источники теплоснабжения, а для Троещины альтернативы нет.

