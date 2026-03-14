'Критическое направление': Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ по Украине

По словам президента, в Европе необходимо развивать производство ракет для ПВО.

В ряде областей Украины продолжается ликвидация последствий массированного российского удара. Основной целью для россиян была энергетика Киевской области, однако есть также попадания в жилые дома и гражданские предприятия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Основной мишенью для россиян была энергетика Киевского региона, но есть, к сожалению, также попадания и повреждения обычных домов, школ, гражданских предприятий. На данный момент известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Много раненых, и люди еще обращаются к медицинским работникам", – написал президент.

По его словам, за ночь россияне применили около 430 дронов различных типов и 68 ракет, из них 13 баллистических. По предварительным данным, 58 из них были сбиты нашей системой ПВО.

Зеленский подчеркнул, что каждая такая ночь российских ударов является напоминанием для всех наших партнеров, что системы противовоздушной обороны и ракеты – "это фактически ежедневная необходимость".

"Каждая договоренность о поставках ракет не может ждать – все нужно реализовывать как можно быстрее. Наши договоренности об увеличении производства ракет ПВО – это критическое направление, и на этом направлении нужно 100 процентов внимания", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Россия будет пытаться воспользоваться войной на Ближнем Востоке, чтобы разрушить больше в Украине, именно поэтому нужно осознанно относиться к реальному уровню угрозы и соответственно готовиться.

"Нам в Европе нужно развивать такие производства ракет для ПВО – и особенно против баллистики – и всех других необходимых систем, которые позволят реально защищать жизни, что бы ни происходило в любой другой части мира", – добавил президент.

Атака РФ на Украину 14 марта

Россия в ночь на 14 марта осуществила массированную атаку на Украину. Основным направлением удара была Киевская область – зафиксированы разрушения в нескольких районах, есть погибшие и раненые.

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил о четырех погибших, 15 жителей области пострадали от вражеского обстрела.

По данным Воздушных Сил, всего враг направил на эту атаку 498 средств воздушного нападения, из них сбили 460 целей – 58 ракет и 402 беспилотника различных типов.

