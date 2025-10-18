Чиновник уверяет, что городские власти мониторят изменения погоды, и на днях ожидается до +16 градусов.

В Киеве пока не могут начать отопительный сезон в жилых домах - мешает погода. Вероятно, тепло начнут подавать уже к концу октября. Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире "Киев24".

"В принципе мы могли бы уже начинать отопительный сезон, технически мы к этому готовы. Но учитывая погоду - действительно еще не очень холодно, и учитывая то, что газ сейчас надо очень взвешенно использовать, поскольку враг разрушает фактически инфраструктуру газовую, добычу, поэтому мы должны быть сознательными. И пока нет решения о начале отопительного сезона, ждем пока действительно погодные условия будут такими, при которых уже будет целесообразно начинать отопительный сезон", - сказал он.

В то же время Пантелеев напомнил, что социальная сфера города уже с теплом: садики, больницы.

"Жилье пока нет. Думаю, что до конца месяца мы будем в таком режиме", - отметил чиновник.

По его словам, городские власти привязывают решение о подаче тепла в жилье киевлян не только к текущей среднесуточной температуре (+8 градусов), но также учитывают прогнозы на ближайшее время.

"И мы видим, что несколько дней будет прохладно. Но потом +16 градусов прогнозируется несколько дней. То есть еще погода дает нам возможность работать в таком режиме, потому что не видим резкого похолодания. Газ нам понадобится больше тогда, когда будет -10 или -15, в январе-феврале, чем сейчас", - отметил Пантелеев.

Отопительный сезон в Киеве

Как сообщал УНИАН, в этом году в Киеве отопительный сезон для социальных учреждений начался с 3 октября.

Была информация в СМИ, что правительство внесло изменения в постановление о сроках отопительного сезона - якобы даты начала и его окончания перенесены с 15 октября - 15 апреля на 1 ноября - 31 марта. Однако в Министерстве энергетики заверили, что дата подачи тепла в дома украинцев не сдвигается и будет и в дальнейшем зависеть от температуры воздуха.

"Отопительный сезон в Украине начнется планируемо. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого", - отметили в министерстве.

Как пояснили в Минэнерго, в постановлении правительства говорится о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа и указанная дата 1 ноября 2025 касается этого и никак не фактического запуска отопления в домах.

