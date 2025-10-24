Голубой свет свободно распространяется в толще ледяных глыб на расстоянии до десяти метров.

Некоторым айсбергам, которые имеют синий цвет, может быть несколько тысяч лет - исследователи объясняют, что голубые оттенки в величественных пейзажах Антарктики создается очень долго.

Подборку ледяных красавцев обнародовал Национальный антарктический научный центр. Говорится, что фото сделала биолог 30-й экспедиции Зоя Швыдкая.

"Знали ли вы, почему айсберги иногда имеют голубой цвет? Этот процесс очень длительный. Ежегодно ледник увеличивается в результате выпадения и уплотнения снега. Под весом пузырьки воздуха сжимаются и частично растворяются. В целом лед становится прозрачным, но растворенный в нем кислород пропускает только синий цвет, поглощая все остальные", - рассказали ученые.

Видео дня

По их словам, голубой свет свободно распространяется в толще ледяных глыб на расстоянии до десяти метров. Айсберги из такого льда кажутся голубее других, а в их расщелинах или пещерах можно заметить глубокий синий или фиолетовый свет. Таким "брылям" может быть сотни или даже тысячи лет.

Гренландия уменьшается

Напомним, по словам ученых, Гренландия, крупнейший на Земле остров, уменьшается и смещается, а некоторые его части расширяются. С момента пика последнего ледникового периода около 20 тыс. лет назад таяние ледяных покровов ослабляет давление на сушу.

Из-за этого произошла деформация тектонической плиты и глубоких горных пород, что привело к тому, что размеры Гренландии уменьшились. Также, как отмечают исследователи, Гренландия за последние 20 лет смещалась на северо-запад примерно по 2 сантиметра в год.

Вас также могут заинтересовать новости: