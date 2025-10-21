Из-за похолодания нагрузка на энергосистему выросла на 20%.

Украинцы увеличили нагрузку на энергосистему на 20% с начала октября из-за отсутствия теплоснабжения и вынужденного обогрева электроприборами. Но уже через 10 дней ожидается подача тепла в домах граждан.

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что бытовые потребители используют больше всего электроэнергии в Украине, и изменение их поведения может очень помочь энергетикам.

"В первую очередь это невключение мощных приборов в период прохождения максимальной нагрузки системы, невключение нескольких мощных приборов одновременно и замена ламп на энергоэффективные - именно это поведение может помочь энергетикам сейчас, когда есть проблемы в энергосистеме", - сказал Зайченко.

Глава "Укрэнерго" отметил, что сейчас погода - основной фактор влияния на нагрузку энергосистемы, ведь похолодание приводит к значительному увеличению потребления - более чем на 20% по сравнению с началом месяца.

"Мы надеемся, что в течение 10 дней теплоснабжение будет обеспечено по всей территории Украины, и это приведет к снижению потребления электроэнергии, потому что сейчас многие потребители греются именно за счет электроэнергии - кондиционеров и обогревателей", - сказал Зайченко.

Отопительный сезон в Киеве - последние новости

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев 18 октября заявил, что в Киеве из-за погоды пока не могут начать отопительный сезон в жилых домах. Вероятно, тепло начнут подавать уже к концу октября.

По его словам, городские власти привязывают решение о подаче тепла в жилье киевлян не только к текущей среднесуточной температуре (+8°C), но также учитывают прогнозы на ближайшее время.

При этом 3 октября начался отопительный сезон в Киеве для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.

