Taurus уменьшили для истребителей пятого поколения: что известно о новой ракете

Модернизированная ракета KASOM от Taurus станет более компактной версией Taurus KEPD 350, пригодной для использования в истребителях пятого поколения.

На авиасалоне ADEX 2025 в Сеуле компания Taurus Systems представила макет новой крылатой ракеты KASOM (Korean Advanced Stand Off Missile) - модификации, уменьшенной под размеры внутренних отсеков вооружения современных истребителей пятого поколения, пишет Defense Express.

KASOM создана как более компактная альтернатива оригинальной Taurus KEPD 350. По сравнению с предшественницей, ракета стала короче и легче:

длина - ≈4 м (было 5,1 м);

ширина - ≈0,95 м (было 1,08 м);

масса - ≈970 кг (было 1 400 кг);

дальность - ≈400+ км (было 500+ км).

Новая конструкция ориентирована на интеграцию с южнокорейскими самолетами KF-21 Boramae и учебно-боевыми FA-50, в том числе под варианты с внутренними отсеками вооружения в самолетах пятого поколения. На выставке показали макет и брошюру характеристик - похоже, что проект еще на стадии разработки.

Преимущество KASOM - сохранение низкой заметности платформы: размещение во внутреннем отсеке позволяет самолетам сохранять стелс-характеристики, чего невозможно достичь при подвеске на внешних подвесках. Именно из-за требования внутреннего размещения вооружения Германия в свое время выбрала для F-35A норвежско-американский JSM вместо стандартного Taurus - и этот урок, похоже, побудил Taurus к созданию более компактной версии.

KASOM создается на базе предыдущего проекта KEPD 350K-2, который должен был ориентироваться на легкие боевые самолеты (например, FA-50) и не вызвал достаточного интереса. Сейчас Taurus делает ставку на совместимость с KF-21 и потенциально с самолетами НАТО, однако пока не сообщалось о заинтересованных заказчиках или готовых прототипах.

Эксперты отмечают, что появление компактных высокоточных "стенд-оф" ракет становится важным в мире, где все больше операторов используют самолеты с внутренними отсеками, и где стелс-свойства являются ключевым преимуществом в современных воздушных операциях.

Германия запускает производство новых Taurus

Недавно Министерство обороны Германии объявило перечень оборонных проектов, на которые будет выделено 25 млн евро. Среди них упоминается строительство производственных мощностей для изготовления новых крылатых ракет Taurus Neo.

Всего Германия планирует купить 600 единиц Taurus Neo, а цена одной ракеты составит около 3,5 млн евро. Первые поставки могут состояться только в 2029 году.

