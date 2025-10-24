Северная Корея пытается использовать войну в Украине, чтобы подготовить собственные войска.

Северокорейские войска координируют разведку и обеспечивают российские удары по Украине на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны Британии в X (Twitter).

Отмечается, что речь идет о первом случае непосредственного участия войск КНДР в операциях на территории Украины. Так, операторы БпЛА из Северной Кореи помогают российским силам использовать реактивные системы залпового огня для нанесения ударов по украинским позициям в Сумской области Украины.

"Хотя войска КНДР, скорее всего, ранее проводили тактические удары и разведывательные операции против украинских сил в Курской области России, их основной ролью была пехота, которая проводила наступательные боевые операции против украинских сил в Курске. Очень вероятно, что КНДР стремится использовать возможности, предоставленные конфликтом, для совершенствования своей боевой способности", - отметили в разведке.

Там добавили, что любое развертывание войск КНДР на международно признанной, суверенной территории Украины должно иметь одобрение как от президента России Путина, так и от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Войска КНДР в Украине: важные новости

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщали, что северокорейские войска учатся воевать в современных условиях, участвуя в полномасштабном вторжении. В частности они активно испытывают северокорейское оружие, включая реактивные системы залпового огня, чтобы получить навыки ведения современной войны.

Тем временем в самой Северной Корее сообщили о планах построить мемориал в честь военных, погибших в войне России против Украины. Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что войска КНДР "помогли Москве достичь решающей победы" в борьбе с так называемыми "дьявольскими неонацистскими захватчиками".

