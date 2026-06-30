Летние отключения света в Украине могут увеличиться до 10-12 часов в сутки, - эксперт

Попенко заявил, что это лето, вероятно, будет сложным.

В Украине отключения света могут увеличиться до 10-12 часов в сутки, если на фоне летних проблем Россия будет совершать еще и энергетические обстрелы. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью проекту "СУПЕРПОЗИЦІЯ".

"Мы вступаем в период огромных летних проблем в энергетической системе. Если на фоне этих проблем у нас еще и появятся обстрелы энергетики, то тогда отключения будут как в 2024 году - по 10-12 часов", - сказал он.

Попенко отметил, что это лето, вероятно, будет сложным. Он подчеркнул, что украинцам придется готовитьсся к длительным отключениям электроэнергии.

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Отключения света в Украине - важные новости

Напомним, что 30 июня в Киеве были введены аварийные отключения света. Ранее опубликованные графики временно не действовали.

В приложении "Киев цифровой" сообщили, что графики стабилизационных отключений временно не действуют, так как необходимо срочно помочь энергосистеме.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью УНИАН заявил, что продолжительность отключений электроэнергии этим летом будет зависеть не только от жары, но и от последствий возможных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. По его словам, согласно пессимистическому сценарию, украинцы могут оставаться без света до пяти часов в сутки.

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