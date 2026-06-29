Как долго могут длиться отключения света летом: прогноз эксперта

Согласно базовому пессимистическому сценарию, дефицит электроэнергии в вечерние часы может достичь 2 ГВт, считает эксперт.

Продолжительность отключений электроэнергии этим летом будет зависеть не только от жары, но и от последствий возможных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Согласно пессимистическому сценарию, украинцы могут оставаться без света до пяти часов, сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью УНИАН.

"Согласно пессимистическому базовому сценарию, я прогнозирую, что в ближайшее время при жаркой погоде может возникнуть дефицит мощности в системе в вечерние пики до 2 ГВт. Если будут серьезные повреждения из-за массированных обстрелов, то возможны графики отключений до 5 часов и, соответственно, дефицит может увеличиться до 4 ГВт", – сказал эксперт.

Он также обратил внимание на то, что ситуация в разных регионах Украины отличается. В частности, Киев является энергодефицитным городом, ведь собственная генерация обеспечивает лишь 25–30% потребностей столицы. Остальная электроэнергия поступает из других регионов, прежде всего из западной части страны, где работают атомные электростанции.

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Сложной может быть ситуация и в Одесской области, которая также относится к энергодефицитным регионам. В то же время еще большие риски возможны на востоке Украины, где уровень потребления высок, а собственных генерирующих мощностей меньше. При этом, по оценке эксперта, наилучшая ситуация может сложиться в западных областях.

"Первый пик (потребления электроэнергии, – УНИАН) приходится на утро. Примерно с 7:00 до 10:00. Вечером с 18:00 до 23-24:00. Наибольший пик потребления приходится именно на вечер, а не на утро", – отметил Омельченко.

Кроме того, он подтвердил, что массовое использование кондиционеров во время жары существенно влияет на энергосистему.

"С повышением температуры на +10°C потребление может увеличиться на 1–1,5 ГВт. А это серьезная нагрузка на систему в условиях ремонтной кампании атомных блоков", – пояснил специалист.

Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, эксперт советует по возможности переносить использование наиболее энергоемких бытовых приборов на дневное или ночное время.

"Нужно реже использовать энергоемкие приборы – такие как бойлеры, стиральные машины, кондиционеры – в пиковые вечерние часы. Старайтесь использовать эти приборы днем или ночью", – посоветовал Омельченко.

Отключения света в Украине – последние новости

На 30 июня в нескольких областях планировалось ввести графики почасовых отключений электроэнергии. В частности, об отключениях сообщалось в Ивано-Франковской, Николаевской, Черкасской, Запорожской и Хмельницкой областях.

25 июня на левом берегу столицы ввели экстренные отключения света. В "Укрэнерго" тогда сообщили, что причиной отключений стало технологическое нарушение на одном из энергообъектов. Поэтому в некоторых районах Киева были введены аварийные отключения для всех категорий потребителей.

Ранее, 22 июня, жители отдельных районов Киева сообщали об отключениях электроэнергии. Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев тогда сообщил, что в Украине фактически начался сезон летних отключений света из-за чрезмерного использования кондиционеров.

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