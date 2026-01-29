Киев не скоро вернется к традиционным графикам: эксперт сказал, когда это станет возможным

По словам Александра Харченко, все будет зависеть от работы ПВО.

Киев может вернуться к традиционным графикам отключений света через 2-3 недели. Такой прогноз сделал директор центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Я думаю, что к ситуации с очередями при условии успешной работы ПВО и более-менее нормального тренда можно прийти за 2-3 недели. Но это очень напряженная работа", - отметил эксперт.

Он ожидает, что в ближайшие месяцы Киев и дальше будет зависеть от поставок электроэнергии извне, поскольку столичную генерацию света быстро восстановить невозможно.

"Это означает, в свою очередь, что доставить в Киев необходимое количество электроэнергии - это сложная задача. И, я думаю, что Киев с графиками на достаточно долгое время", - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 29 января после почти трехнедельного перерыва Киев вернулся к графикам отключений электроэнергии. Предполагается, что для каждого дома будет свой график. При этом в ДТЭК обращают внимание, что из-за разной степени повреждения объектов энергетической инфраструктуры отключения по районам будут неравномерными.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский считает, что гражданам, в частности жителям Киева, не стоит ждать возвращения стабильных графиков в ближайшее время из-за ожидаемого усиления морозов и вероятных новых обстрелов.

