Графики отключений света на 30 января: когда не будет электричества в пятницу

В "Укрэнерго" призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику.

В последнюю пятницу января во всех регионах Украины графики отключений света и ограничения мощности для промышленности будут применяться в течение суток, сообщает "Укрэнерго".

Диспетчеры энергосистемы напомнили, что ограничения вводятся из-за "последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты".

Энергетики также напомнили, что продолжительность отключений света в течение дня может измениться и посоветовали узнавать актуальную информацию по этому поводу на страницах соответствующего облэнерго.

В компании в очередной раз призвали украинцев экономить электроэнергию, когда она появляется по графику.

Атака РФ на энергетику

Как сообщал УНИАН, в результате очередного обстрела РФ в ночь на 29 января Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области частично остались без света.

Сложная ситуация со светом остается и в Киеве, где с 9 января и в течение почти трех недель продолжались экстренные отключения света.

29 января столица перешла на временные графики отключений. Как пояснили в ДТЭК, из-за разной степени повреждения объектов энергетической инфраструктуры отключения по районам будут неравномерными. Они никак не привязаны к очередям, к которым привыкли жители столицы (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.).

