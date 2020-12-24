Рассмотрение дела в отношении вышеназванных нарушений и наложение штрафа на ОГТСУ было назначено на 24.12.2020 года.

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что привлечение Национальной комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) к рассмотрению в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) дела о злоупотреблении Оператором газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) монопольным положением на рынке услуг транспортировки природного газа сделано ради затягивания дела.

Об этом, как сообщает "Капитал", он написал на своей странице в Facebook.

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Рассмотрение дела было назначено на 24 декабря. Однако привлечение к рассмотрению НКРЭКУ привело к переносу рассмотрения на неопределенный срок.

Как отмечает эксперт, на рынке природного газа Украины НКРЭКУ и АМКУ имеют четкое разграничение функций.

«НКРЭКУ осуществляет регулирование рынка, а АМКУ отвечает за защиту конкуренции на нем. Дублирование и пересечение этих функций запрещено законодательством. Следовательно попытки ОГТСУ в противоправный способ привлечь к рассмотрению НКРЭКУ может иметь негативные последствия как для АМКУ, так и НКРЭКУ», — уверен Корольчук.

Дело в АМКУ рассматривается по представлению нескольких поставщиков природного газа — заказчиков услуг транспортировки, которые обвиняют ОГТСУ в ущемлении их интересов и противоправном изменении маржинальной цены продажи и приобретения природного газа уже после завершения газового месяца января 2020 без всяких объяснений относительно оснований и причин для таких действий. Кроме того, поставщики обвиняют ОГТСУ в непрозрачном расчете маржинальной цены продажи и приобретения ресурса, а также необоснованном и противоправном изменение составляющих стоимости балансирующих действий.

Заявители отмечают в своих заявлениях, что своими действиями ОГТСУ ненес ими значительные финансовые убытки. Ведь в период с 01.01.2020 по 31.01.2020 года они осуществляли хозяйственную деятельность через Информационную платформу ОГТСУ согласно размещенным на информационной платформе маржинальным ценам продажи и приобретения природного газа за каждые газовые сутки.

Согласно предварительным выводам АМКУ, изменение ОГТСУ маржинальных цен продажи и приобретения природного газа после завершения газового месяца января 2020 (в феврале 2020 года) является нарушением в виде злоупотребления монопольным положением на рынке услуг транспортировки природного газа, за которое предусмотрен штраф.

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Автор: УНИАН