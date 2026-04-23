Праздник на улице Фицо: Словакия начала получать российскую нефть по трубопроводу 'Дружба'

Венгрия и Словакия стремятся сохранить импорт российских энергоносителей, несмотря на планы ЕС.

Словакия начала получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" в ночь на четверг, 23 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства экономики страны.

"Министерство экономики сообщает, что сегодня в 2 часа ночи (3:00 по киевскому времени, – УНИАН) было возобновлено поставки нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба", – говорится в заявлении министерства.

Нефть начала поступать через украинский участок трубопровода 22 апреля, что побудило Венгрию снять вето на репарационный кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро.

Reuters отмечает, что Венгрия и Словакия продолжают полагаться на поставки российской нефти и газа и пытаются сохранить импорт российских энергоносителей, несмотря на усилия Евросоюза по прекращению таких поставок.

12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в результате атаки Российской Федерации 27 января был приостановлен транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.

Несмотря на это, Венгрия и Словакия заявили, что Украина не хочет возобновлять поставки нефти по политическим причинам, а официальный Будапешт долгое время блокировал выделение нашему государству репарационного кредита ЕС.

Впрочем, 22 апреля поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" были возобновлены, а 90-миллиардный кредит разблокирован.

