Киев и Братислава потеряли доверие: Фицо рассказал, поддержит ли €90 млрд кредита ЕС Украине

Роберт Фицо заявил, что процесс разблокирования кредита для Киева и возобновление работы трубопровода "Дружба" подорвали доверие между Словакией и Украиной.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разблокирование кредита ЕС на 90 миллиардов евро для Украины и возобновление поставок нефти по трубопроводу "Дружба" происходят параллельно и взаимосвязаны. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Братиславе, пишет The Guardian.

Фицо отметил, что его правительство "внимательно следит" за тем, как "два процесса идут рука об руку".

"Я предполагаю, что этот кредит может быть разблокирован при условии, что будут предприняты все шаги для запуска трубопровода "Дружба", – отметил словацкий премьер.

По его словам, настойчивые требования Венгрии и Словакии о замораживании средств "заставили Украину быстрее действовать в отношении ремонта трубопровода". В то же время он добавил, что этот процесс подорвал доверие между Братиславой и Киевом, поскольку он опасается, что Украина может "снова найти способ остановить поставки".

Фицо дал понять, что Словакия не будет возражать против разблокирования финансирования уже сегодня, однако с согласованием новых санкций ЕС против России подождет до фактического возобновления поставок нефти.

"Я не знаю, как поступит ЕС, если кредит будет разблокирован, а через несколько дней поток нефти по трубопроводу "Дружба" снова остановится. Что мы будем делать тогда, я действительно не знаю, но мы должны быть готовы к такому варианту", – добавил политик.

Блокировка помощи Украине – последние новости

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка сообщил, что Венгрия и Словакия поддерживают общеевропейскую позицию по помощи Украине, несмотря на предыдущие разногласия. Он подчеркнул, что внутри ЕС сохраняется единство по ключевым вопросам, связанным с Украиной.

Ранее в венгерском правительстве заявляли о готовности разблокировать кредит Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро при условии доступа к замороженному финансированию Будапешта.

В Словакии уже сообщали о готовности поддержать кредит в размере 90 млрд евро Украине, однако в стране намерены заблокировать 20-й пакет санкций против России.

