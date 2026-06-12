Нефть резко подешевела на фоне сообщений о возможной сделке между США и Ираном, – Reuters

Инвесторы всё больше верят, что соглашение будет достигнуто, а Ормузский пролив откроют для судоходства.

Цены на нефть в пятницу, 12 июня, упали более чем на 4% и достигли самого низкого уровня почти за два месяца после того, как президент США Дональд Трамп отменил новые удары по Ирану. Это ослабило опасения относительно дальнейшей эскалации конфликта после взаимных атак сторон в начале недели, пишет Reuters

По информации портала investing, сегодня фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне 87,05 доллара за баррель, что на 3,33 доллара, или 3,7%, ниже уровня предыдущего закрытия. Американская нефть WTI стоит 84,24 доллара за баррель, потеряв 3,47 доллара, или 4%. В обоих случаях котировки остаются вблизи самых низких уровней с середины апреля.

Накануне Трамп заявил, что отказался от запланированных ударов по Ирану, поскольку переговоры между сторонами продвинулись вперед. По его словам, уже в эти выходные может быть подписано мирное соглашение, которое позволит возобновить судоходство через Ормузский пролив. В Тегеране сообщили, что окончательное решение еще не принято, однако значительная часть договоренностей уже согласована.

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Иранское агентство Mehr сообщило, что завершающий этап переговоров по меморандуму о взаимопонимании между США и Ираном будет касаться ядерных и экономических вопросов. В то же время тема иранской ракетной программы в документ не войдет.

"Рынок снова реагирует прежде всего на заголовки новостей. Инвесторы все больше верят, что соглашение будет достигнуто, а Ормузский пролив откроют для судоходства", – отметил аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Впрочем, по его словам, мировые и региональные запасы нефти остаются низкими и могут сокращаться в дальнейшем даже в случае заключения соглашения, поскольку для полного восстановления бесперебойных поставок потребуется время.

11 июня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, через который уже тогда движение судов было существенно ограничено. Тегеран заявил, что будет открывать огонь по любым судам, которые попытаются пройти через этот морской коридор. Через пролив обычно транспортируется около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В то же время американские военные сообщили, что коммерческие суда продолжают проходить через пролив.

Аналитики ING предупреждают, что рынок может столкнуться с новым переломным моментом в конце июля, если к тому времени поставки нефти не возобновятся. В таком случае сокращение запасов и сезонный рост спроса могут подтолкнуть цены до 120–130 долларов за баррель.

Между тем Goldman Sachs понизил прогноз средней цены Brent на 2027 год до 80 долларов за баррель из-за ожиданий более высокого предложения и более слабого спроса. В то же время банк прогнозирует, что средняя цена в 2025 году будет выше благодаря накоплению коммерческих запасов нефти странами ОЭСР и премии за геополитические риски.

Кроме того, Reuters пишет , что доллар после ночного ослабления оставался преимущественно стабильным. Курс американской валюты вырос на 0,2% по отношению к иене.

Драгоценные металлы в пятницу дешевели. Спотовая цена золота снизилась на 0,8% – до 4181 доллара за унцию (134,41 долл. за грамм) после скачка на 3,5% накануне.

Война США против Ирана – последние новости

Накануне США вновь нанесли удары по территории Ирана. Как заявил президент Дональд Трамп, операция стала ответом Вашингтона на сбивание иранцами американского вертолета.

После этого Корпус стражей исламской революции заявил, что полностью закрыл Ормузский пролив для прохода всех судов на фоне возобновления воздушных ударов США.

12 июня стало известно, что США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании и, по словам американского президента Дональда Трампа, документ скоро будет подписан. Меморандум предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания пошлин и отмену санкций против Ирана при условии соблюдения договоренностей.

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